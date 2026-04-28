◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）ヤクルトの武岡龍世内野手が今季１号ソロを放った。６―４と２点をリードした６回１死。３番手・石黒の５球目。高めに浮いた１５０キロをバックスクリーンにたたき込んだ。ゆっくりとダイヤモンドを一周し生還し「追加点が欲しい場面で最高のかたちになってよかったです」と喜ぶとナインの手荒い祝福を受けていた。