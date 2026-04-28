元フジテレビでフリーの松尾翠アナウンサーが、夫のＪＲＡ福永祐一元騎手（現調教師）とレアな夫婦ショットを披露した。松尾アナは２８日にインスタグラムで「たまのお休み。植物をチェックしながら少し街歩き。（わたしが）ああ、植物熱がふつふつと。（わたしが）やり始めると止まらないからなーなやむわーー」と２人でオフを過ごすショットをアップ。「＃京都＃新風館＃京都さんぽ」とハッシュタグを添えた。松尾アナ