◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）ヤクルト先発の吉村貢司郎投手は５回４安打４失点で今季２勝目の権利を持って降板した。前回登板となった２１日の広島戦（マツダ）では６回３安打２失点と好投を見せるも負け投手となっていた。この日は１５２キロの直球にフォークやスライダーを織り交ぜ３回まで無安打に抑えた。大山に３ラン、福島に中越え適時二塁打を浴びるもなんとか踏ん張り「序盤はテンポよく投