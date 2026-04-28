スノーボード女子ビッグエア＆スロープスタイルの村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、金メダルによる反響の大きさを明かした。２月のミラノ・コルティナ五輪はビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得。２８日には都内で行われた全日本スキー連盟の年間表彰式「スノーアワード」にシックな黒ドレス姿で登場し「黒が大好きなんでそれがポイント。あとリボンがすごい大きくてかわいい」と声を弾ませた。前回