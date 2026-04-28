ゴールデンウィーク、あす29日から最大8連休という方もいらっしゃると思います。しかし、近年は物価高の影響などから、近くで安く過ごすという人が増えています。こうした中、気軽に出かけられる「道の駅」が今人気を集めています。 国道269号沿い、雄大な錦江湾と開聞岳を一望できる南大隅町の「道の駅ねじめ」です。 （愛知から）「日南海岸も走ってきたけれど、こちら（大隅）も静かできれい」 訪れる人は年