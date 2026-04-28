今月から自転車にも導入された「青切符」について、鹿児島県警はこれまでに2件摘発したと明らかにしました。 自転車の「青切符」は、道路交通法の改正で、今月から16歳以上を対象に導入されました。 信号無視や、スマートフォンを使いながらの「ながら運転」など、113種類の違反行為が対象です。 県警は28日、導入された今月1日から27日までに2件を摘発したと明らかにしました。「一時不停止」と「ながら運転」で、違