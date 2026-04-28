大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）が2026年4月25日にYouTubeのライブ配信で、元安芸高田市長で地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏が出演中の恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（ABEMA）を視聴した。吉村氏が熱く恋愛指南するような様子が「不覚にも笑った」などと反響を呼んでいる。「いちごでポッキーゲーム」に大盛り上がり今回は、経済系YouTubeチャンネル「ReHacQ−リハック−」で、「【石丸伸二vs吉村洋文】恋愛