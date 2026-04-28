原油高でドル買い優勢、日銀イベント通過で円高は一服、ドル円１５９円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いが優勢。ロンドン時間に入るとNY原油先物が97ドル付近から99ドル台後半へと上昇、有事のドル買い圧力が再燃している。インフレ懸念から米10年債利回りは4.35％台後半へ上昇したこともドル買いを支えた。ユーロドルは1.1680台、ポンドドルは1.3480台へと安値を広げている。ドル円も買い戻されてい