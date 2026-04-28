本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/28（火） EUR/USD 1.1600（35.0億ユーロ） 1.1650（27.0億ユーロ） 1.1680（17.0億ユーロ） 1.1685（5.8億ユーロ） 1.1700（41.0億ユーロ） 1.1725（20.0億ユーロ） 1.1745（11.0億ユーロ） 1.1750（45.0億ユーロ） 1.1755（11.0億ユーロ） 1.1760（11.0億ユーロ） 1.1775（17.0億ユーロ）