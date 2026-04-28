28日、気象予報士の木原実さんと日本テレビのお天気キャラクター「そらジロー」は神奈川県警にお邪魔してきました。「ただいまから木原実様とそらジローに対する『SAFETY BOOSTER』委嘱式を始めます」私たちは「SAFETY BOOSTER」になりました。「SAFETY BOOSTER」とは、警察から発信する情報を加速させて、多くの人に届ける人材のことです。私たちは普段から幅広い世代の人に天気予報を伝えています。――まさにうってつけの2人で