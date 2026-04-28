札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」（昨年９月に閉園）が市街化調整区域で無許可開発を繰り返していた問題で、は、運営会社「サクセス観光」前社長の星野和生被告（５８）に対し、都市計画法違反や建築基準法違反などで罰金６０万円の略式命令を出した。命令は２２日付。命令によると、星野被告は２０２３年１１月〜２４年４月、市に建築確認申請を行わず、市街化調整区域で獣舎兼宿泊施設など２棟を無許可で建