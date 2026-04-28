「巨人−広島」（２８日、東京ドーム）左翼席に陣取る広島の応援団が粋なサプライズを敢行した。五回終了後のインターバル間に、この日、テレビ中継のゲスト出演で球場を訪れている長野久義氏の応援歌を演奏した。広島の６点リードで五回を終え、インターバルに入ると左翼席に陣取るカープ応援団が長野氏の広島時代の応援歌を演奏。鯉党も歌詞を声に出しながら、当時を思い起こした。長野氏はテレビ中継の中で「ありがたいで