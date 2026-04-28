4月28日（現地時間27日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」ウエスタン・カンファレンスのファーストラウンド第4戦が行われ、オクラホマシティ・サンダーがフェニックス・サンズを131－122で下し、シリーズをスウィープしてカンファレンス準決勝へ駒を進めた。 ファーストラウンド敗退を喫したサンズのデビン・ブッカーは、試合後の会見でシェイ・ギルジャス・アレク