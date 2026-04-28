Seestar S30 Pro 株式会社ビクセンは4月28日（火）、ZWOのスマート天体望遠鏡「Seestar S30 Pro」の予約注文が想定を大幅に上回ったため、4月30日（木）をもって予約受付を一時停止すると発表した。 4月30日（木）の発売を予定していたが、予約時点で注文数が供給体制を上回り、発売日以降の出荷分を含めて納期が不透明な状況になったという。これ以上の受付継続は困難と判断し、発売日当日での受付停止に至った。