職務質問しようとした警察官を突き飛ばしたとして、自衛官の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】職務質問しようとした警察官を突き飛ばした疑い 自衛官の男を現行犯逮捕 ｢スプレーで落書きをしている…｣との通報で駆け付けた警察官に…愛知・江南市 警察によりますと、きょう午前1時前、愛知県江南市宮田神明町にある橋の近くで、「男がスプレーで落書きをしている」と通りかかった人から警察に通報がありま