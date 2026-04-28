この記事をまとめると ■トラックドライバー不足は日本だけではなく世界共通の問題だった ■2028年にはトラックドライバー不足は700万人規模に拡大するという予測がある ■トラックドライバー不足の原因は高齢化と規制強化や人材競争の激化だ 世界的に見てもトラックドライバーは不足している 「物流の2024年問題」が表面化する以前から深刻な問題となっているトラックドライバーの人手不足。ドライバーの高齢化と若手ドライバーが