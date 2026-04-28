中東情勢の混乱が始まって2か月がたちましたが、石油の備蓄は残りおよそ7か月分となりました。政府は、アメリカからの代替調達を増やしていますが、課題も見えています。◇「news every.」は埼玉県の運送会社を訪ねました。啓和運輸・川島満会長「塗装が今できないということで『車が入らない』と言っています」「塗料不足」を理由に新車が届かなかったり、メンテナンスのためのエンジンオイルが品薄となったり、中東情勢に