老朽化により移転、再整備が計画されている熊本市の藤崎台県営野球場について、熊本市東区の住民グループが、託麻地域への誘致を求める陳情書を大西一史市長に提出しました。 陳情書を提出したのは、熊本市東区の託麻校区の住民グループです。 陳情書では新しい球場を託麻地域に誘致するよう求めています。 具体的な候補地として、県民総合運動公園の隣接地などあげていて、地域一体となったスポӦ