◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(28日、東京ドーム)巨人の吉川尚輝選手が6回から途中出場し、サードの守備に就きました。吉川選手は、昨オフに両股関節の手術を受け、今季は3軍スタート。26日に1軍に昇格したばかりです。これまでプロ10年間、セカンドは794試合、ショートは44試合に出場。1軍で初となるサードの守備につきました。