5月1日に新作『プラダを着た悪魔２』の公開を控えるメリル・ストリープが、今から44年前の1982年に公開された『ソフィーの選択』で共演した元子役から温かいメッセージをもらい、感激の表情を見せた。【写真】44年前に公開の『ソフィーの選択』で共演『プラダを着た悪魔２』で共演するスタンリー・トゥッチとともに、フランスのニュース番組『Journal de 20 heures』に出演したメリル。番組内では、『ソフィーの選択』でメリル