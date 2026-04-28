テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが“シミラールック”ショットを披露した。２８日にインスタグラムで「先週、ちはるさんと衣装がシミラールックでした」とつづり、元乃木坂４６で先輩で同局の斎藤ちはるアナウンサーと服装が似ている２ショットをアップ。「いつも穏やかで、優しい先輩です」と明かし、「また明日もグッド！モーニングをよろしくお願いいたします」と締めた。この投稿には「天使の田原さん」「素敵な組み合