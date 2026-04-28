東北を中心とした１７の高校、大学、クラブチームが争う女子硬式野球のローカル大会「第４回女子野球ジャイアンツ杯福島大会」の決勝が２８日、福島市のあずま球場で行われ、仙台大（宮城）が巨人女子チームを３―２で破り初優勝した。巨人は３月の栃木さくら杯からリーグ戦のヴィーナスリーグを含め公式戦で負け無しだったが、連勝は１３でストップした。午前に行われた東海大静岡キャンパス（静岡）との準決勝を１１―０と圧