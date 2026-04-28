義母の何気ない一言に傷つき続けた不妊治療中の女性。限界を迎えた食事会で思わず席を外している間、思いもよらぬ人物の一言で空気が一変！ 心を救ったその瞬間とは──。今回は筆者の友人から聞いた、スカッとするようなエピソードをご紹介します。 孫催促の義母 あるときまで、義実家へ帰省のたびに義母から繰り返される“孫催促”に正直ウンザリしていました。 「孫はまだ？」「早く初孫の顔が見たいわ～」