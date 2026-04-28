インスタグラムで報告フィギュアスケートのペアでカナダ選手権3年連続3位のケリー・アン・ローレン、ルーカス・エティエ組がペア解消する。ローレンが日本時間28日、自身のインスタグラムで発表した。20歳のローレンはモノクロの写真を添え、「8年間という素晴らしい時間を共に過ごし、ルーカスと私はそれぞれ別の道を歩むことを決意しました。このパートナーシップは私を様々な面で成長させてくれました。共に成し遂げた全て