◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２８日・京セラドーム）ソフトバンクの正捕手・海野隆司が７回２死一塁の打席で、山崎颯一郎の変化球が左手首に当たる死球。表情をゆがめ、ベンチに治療のため下がったが、無事に試合に復帰した。２６日には阪神・近本光司外野手が死球で左手首を骨折。海野は大事に至らなかったもようだ。