蔚山HD、全北現代でプレーした横浜FMの天野純を「スポーツ朝鮮」が特集横浜F・マリノスに所属するMF天野純が、かつて所属した韓国の地で再び脚光を浴びている。韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「ホン・ミョンボ監督から猛烈な非難を受けた天野純が、第2の全盛期を走っている」と伝えている。2022年に期限付き移籍した蔚山HDではリーグ優勝に貢献しファンから愛されたが、その後の去就を巡り当時指揮を執ったホン・ミョンボ監督か