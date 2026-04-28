クマの緊急銃猟などにあたる公務員ハンターの協議会が27日、小諸市で初めて開かれました。情報を共有して県民への被害を未然に食い止めたい考えです。「発砲を許可します。目標は完全に沈黙しています」27日、小諸市で行われた緊急銃猟の対応訓練。子どもたちが野球をしていたグラウンドに、ツキノワグマが出没したことを想定しました。緊急銃猟に必要な手順などをまとめたアプリを活用し緊急性の高さや捕獲方法がないかなど