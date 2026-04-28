今年の夏に行われる長野県知事選挙を巡り、現職の阿部守一知事は28日、5月の大型連休明けに自身の態度を表明する考えを示しました。阿部守一知事「連休になってしまいますので、その間しっかり私自身考えた上でその後にお伝えできるようにしていきたいというふうに思っています」今年夏の知事選について、5月の大型連休明けに態度を表明する考えを示した阿部知事。現在4期目で、去年8月には長野県知事として初めて全国知事会長に選