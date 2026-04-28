下伊那郡阿南町に母親の遺体を遺棄した疑いで逮捕された35歳の息子が28日、殺人の疑いで再逮捕されました。容疑を認めているということです。殺人の疑いで再逮捕されたのは宮崎県延岡市の無職、甲斐貴博容疑者（35）です。警察によりますと、甲斐容疑者は3月23日夜から翌24日未明までの間に阿南町内、またはその周辺で母親の洋子さん（76）の首を絞めて殺害した疑いが持たれています。調べに対し、「殺害したことは間違いない」と