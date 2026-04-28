米国ホワイトハウスで25日に開催された夕食会で銃撃事件が発生した。トランプ大統領は退避し、無事だった。容疑者は逮捕され、トランプ政権に対して強い怒りを抱いていたことなどが明らかになっている。 事件が起きたのは、ワシントン・ヒルトン・ホテル。ホワイトハウス記者団の年次夕食会の開催中、会場付近で銃声が響いた。トランプ大統領も出席していたが、すぐに避難したため、けがはなかった。身柄を拘束されたコー