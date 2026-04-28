トルコでトラックのドライブレコーダーが記録していたのは事故の瞬間映像。片側1車線の道路を走行中、突然目の前に黒い車が現れ、よける間もなく正面衝突。車のフロント部分は原形がわからないほどつぶれています。事故はなぜ起きたのでしょうか。現地の警察によりますと、当時、現場付近では濃い霧が発生。視界がほとんどない中で、黒い車が前を走る車を追い越そうと対向車線に入ったところ、トラックと激突したということです。