女優穂志もえか（30）が28日、都内で、主演する映画「Never After Dark／ネバーアフターダーク」（6月5日公開、デイヴ・ボイル監督）ジャパンプレミア試写会舞台あいさつに、プロデューサーも務める賀来賢人（36）、デイヴ監督と出席した。同作は賀来とデイヴ監督が共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の長編映画1作目。死者の姉と生者の妹による霊媒師コンビが山奥の洋館に巣くう凶悪な亡霊に立ち向かうオリジナルストーリーで