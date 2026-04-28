3歳から芸能活動を始めた俳優の稲垣来泉（15）が26日、Instagramを更新。メイクブック撮影のメイキングショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】高校生になった稲垣来泉（複数カット）これまで、有名俳優の幼少期を数多く演じてきた稲垣。「アンナチュラル」では石原さとみ、「時をかけるな、恋人たち」では吉岡里帆、映画「ブラックショーマン」では有村架純の中学生時代を演じ、注目されてきた。2024年からはティー