女優でタレントの松村沙友理(33)が28日、YouTubeチャンネル「もぐもぐさゆりんご」を更新。「さゆキウイ」のレシピを紹介した。コップにルビーレッドキウイとヨーグルト、牛乳、蜂蜜を入れ「おいしくな〜れ!!」と“魔法”をかけて完成させた。「さゆりん、さゆりん、さゆりんりん、さゆりん、さゆりん、さゆりんご。甘い蜜たっぷりさゆりんご。みなさんご賞味いかがですか？」と語る松村の「もぐもぐさゆりんご」チャンネルは、開