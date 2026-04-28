ソフトバンクが4月24日に「Natural AI Phone」というスマートフォンを発売しました。アメリカのBrain Technologiesというスタートアップが開発したAIを搭載するスマホで、チャットの感覚で気になることを素早く調べたり、ユーザーの嗜好を学習して、おすすめの製品を提案してくれたり、それを購入したりできるというもの。 ▲カラバリはトゥルーブラックとトゥルーホワイトの2色。1年間はソフトバンクの独占販売となる価格は9万360