4月28日放送開始のNHKドラマ10『コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店』で主演を務める中島健人。客を虜にする“イケメンコンビニ店長”役でNHKドラマ初出演＆初主演を果たす今作は、中島の個性が光る作品になりそうだ。そこで本記事では、中島のこれまでの活動を振り返りながら、演じる役柄と中島の持つ魅力の親和性などを深掘りしていきたい。【関連】中島健人、最新アルバム『IDOL1ST』で追求したアイドルとしての表現と可