LE SSERAFIMの2ndアルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』からリード曲「CELEBRATION」が4月24日に配信リリースされた。メンバーのSAKURAがMVでの金髪ハイポニーテール姿を自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】LE SSERAFIM SAKURA、金髪ポニーテール姿を披露「RPGの主人公みたい」） SAKURAは「Saki’s back!」と綴り、MVでヘッドバンキングによって激しく振り回している美し