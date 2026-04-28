【無印良品】コスパ抜群！「ひんやり＆つるんなスイーツ」3選気温が上がってくると、ひんやりしたものが無性に食べたくなりますよね。そんなときに頼りになるのが、手軽に楽しめて満足感も高い“涼スイーツ”がそろっている「無印良品」。今回はフードライターが厳選した、新作を含む「ひんやり＆つるんなスイーツ3品」をご紹介します。【画像】2025年「無印良品」ベストバイ4選！1. 「凍らせて食べる パイナップル」190円最初に紹