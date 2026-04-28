初代タイガーマスクが主宰するストロングスタイルプロレス「THEFIRSTTIGERMASK45thAnniversary初代タイガーマスク45周年記念特別イベント」が28日、後楽園ホールで行われた。レジェンド王者の黒潮TOKYOジャパンが登場。関根“シュレック”秀樹との挑戦を拒否する発言をすると本人が登場し「おい、俺の挑戦を受けろよ」と強要した。押し問答が続き、2人は今にもリングで対戦する勢いに平井丈雅代表は割って入る。