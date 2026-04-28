◇セ・リーグ巨人ー広島（2026年4月28日東京D）巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が28日、日本テレビの「DRAMATIC BASEBALL 2026 巨人×広島」にゲスト出演。レフトスタンドから流れた自身の応援歌に感激した。5回終了後のイニング間に、この日解説席に長野氏が訪れていることを知ってか、レフトスタンドの広島ファンから長野氏の広島時代の応援歌が流された。思わぬ