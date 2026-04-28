◇パ・リーグ楽天―ロッテ（2026年4月28日ZOZOマリン）楽天の村林一輝内野手（28）があわや大ケガを“神業”で回避した。0―3の7回先頭の第3打席、ロッテ・ジャクソンのチェンジアップが高めに抜け、顔面方向に。頭部死球になりそうなところで、とっさに左手をバットから離し、手のひらでボールを防いだ。倒れ込んだ瞬間に球場は騒然。それでも、無事に立ち上がって一塁に向かうとファンから拍手が送られた。この試合