「第３３回多摩川さつき杯」（２８日、多摩川）平田さやか（４１）＝９４期・東京・Ａ２＝が２日目６Ｒで、山田哲也（東京）との競り合いを制し２着をもぎ取った。「初日後半からズレてないかな。すごくいいことはないけど、すごく悪いこともない。回ってからの押し感は出てきた」と調整をうまくまとめているようだ。得意の多摩川だが「オール東京戦だとアドバンテージがない」と苦笑いするも、「今はＡ級の勝負駆け（勝率５