トヨタグループの主要部品メーカーが、昨年度の決算を発表。多くで増収増益となったものの悪化する中東情勢への懸念が相次ぎました。 【写真を見る】トヨタグループ 昨年度決算「5社が増収増益」も…今年度の業績見通しは「中東情勢の影響」を見込んだものに デンソーは450億円の減益を予想 トヨタグループの主要7社が4月28日に発表した昨年度の決算は、好調な自動車販売を背景に5社で増収