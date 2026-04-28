歌手の長渕剛と、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子の長男でミュージシャンのWATARU（37）が、27日Instagramを更新。14歳から憧れていたという愛車との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】長渕剛&娘を含む3世代ショットや愛車との2ショットこれまでもInstagramでプライベートの様子を発信してきたWATARU。父・長渕剛との2ショットや、2人の娘たちとの“顔出し”親子ショットも