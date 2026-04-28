ノア５月２日の東京・両国国技館大会の会見が２８日に都内のホテルで行われ、「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のＯＺＡＷＡ（２９）と対戦する「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）が挑発を軽やかに受け流した。再三再四、ＯＺＡＷＡから挑発を受けている内藤だが「すごく俺のことが好きなのかな。そんな雰囲気を感じるけど。シングルマッチでやったことがないんでね。どんな引き出しがあ