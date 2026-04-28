アイドルグループＳＫＥ４８の大村杏や河村優愛、ひろゆきこと実業家の西村博之氏らが２８日、都内で行われたオリジナルＴシャツ制作会社ＵＰ―Ｔの「ＵＰ―Ｔ×ＡＫＢ４８Ｇｒｏｕｐ新ＣＭ発表会」に登場した。新ＣＭでは、ひろゆき氏の他、ＡＫＢ４８、ＳＫＥ４８、ＮＭＢ４８、ＨＫＴ４８、ＮＧＴ４８、ＳＴＵ４８がイメージキャラクターを務める。この日、イベントでは６グループが一堂に会し、チーム対抗「ＵＰ―Ｔ３