Photo: SUMA-KIYO 初代のAirPodsから、新モデルが出るたびに買い替えてきた筆者。現在は「AirPods Pro 3」を愛用しており、その音質も機能性も十分に満足していました。ところが先日、友人が新たに発売された「AirPods Max 2」を購入したので試聴させてもらったところ、その音の迫力にびっくり。これは欲しい！！ と購入も検討したのですが、89,800円（税込）はいかんせん高い。高過ぎる…。