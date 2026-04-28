【モデルプレス＝2026/04/28】俳優の水上恒司が4月28日、都内で開催された映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』ジャパンプレミアに、ユンホ（東方神起）、福士蒼汰、ピエール瀧、渋川清彦、ヒコロヒー、後藤剛範、内田英治監督とともに出席。好きな芸能人との共演が叶ったことを明かした。【写真】26歳俳優、舞台挨拶で「大好き」と公言した芸能人◆水上恒司「大好き」な芸人との共演叶うタイトルにちなんだ「テンションがバーストした時