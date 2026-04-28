サッカー日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の妻で、モデルの由布菜月がマタニティーフォトを披露し話題を呼んでいる。今年１月に第１子妊娠を報告した由布は、２８日までにインスタグラムに「妊娠後期に撮ってもらったときの」と書き出し、大きなリボンでロングヘアをハーフアップにし、白系のノースリーブドレスに身を包んだマタニティフォトを複数アップ。「前にプロフィール写真撮ってもらった ＠ｓｔｕｄｉｏｔｅ