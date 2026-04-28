◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）広島の床田寛樹投手が、あわやのアクシデントに見舞われた。６点リードの５回先頭の４番・ダルベックスの痛烈な打球が左すね付近を直撃（記録は三ゴロ）した。それまで完全投球を続けていた左腕は、一度は治療でベンチ裏に下がったが、再びマウンドに姿を見せた。岸田を見逃し三振、２死から平山を四球を歩かせて初めて出塁を許したが、後続を仕留めて影響を感じさせなか